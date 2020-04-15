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Espreso.tvОбществоНесмотря на вмешательство генпрокурора резонансное строительство в Пуще Водице продолжается

Несмотря на вмешательство генпрокурора резонансное строительство в Пуще Водице продолжается


фото: depo.ua
Офис Генерального прокурора начал уголовные производства в связи с незаконным строительством жилого квартала по улице Квитки Цисык в Пуще-Водице, которое осуществляет компания Киевгорстрой

Журналисты программы Шустров LIVE выяснили, что несмотря на вмешательство Ирины Венедиктовой строительство не прекратилось.

Досудебное расследование по этим производствами осуществляют следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Киеве. Речь идет о фактах незаконной вырубки более 200 деревьев, повреждение объектов культурного наследия и злоупотребление властью или служебным положением. Участок площадью 0,69 га еще в 2017-м году было предоставлено холдинговой компании в аренду для строительства рекреационно-оздоровительного комплекса. Однако, на самом деле там сводят обычные жилые дома, а квартиры активно продаются уже более года.

Журналисты программы Шустров LIVE совместно с председателем ОО Киевская Пуща Петром Тигуновым посетили объект и выяснили, что вмешательство генерального прокурора пока никак не отразилось на прекращении строительных работ. Монолитный каркас нескольких домов уже полностью завершен. Подробный материал о незаконной застройке Пуще Водице - смотрите в одном из ближайших выпусков программы Шустров LIVE на телеканале Еспресо.

 

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