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Espreso.tvОбществоНацбанк объяснил, как будут работать банки на пасхальные праздники

Нацбанк объяснил, как будут работать банки на пасхальные праздники


фото: НБУ
На пасхальные праздники украинские банки не будут работать три дня подряд - 18, 19 и 20 апреля

Об этом сообщила пресс-служба НБУ .

"Приближаются праздничные выходные и впереди три нерабочих дня. Банки, как и вся страна, не будут работать 18, 19 и 20 апреля. Ведь в этом году банковская система будет работать в соответствии с общим графиком праздничных и выходных дней в Украине ", - говорится в сообщении.

Следующие длинные выходные банковской системы запланированы в мае: 1-3 мая и 9-11 мая.

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