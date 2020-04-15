Нацбанк объяснил, как будут работать банки на пасхальные праздники
15 апреля, 2020, 16:56
На пасхальные праздники украинские банки не будут работать три дня подряд - 18, 19 и 20 апреля
Об этом сообщила пресс-служба НБУ .
"Приближаются праздничные выходные и впереди три нерабочих дня. Банки, как и вся страна, не будут работать 18, 19 и 20 апреля. Ведь в этом году банковская система будет работать в соответствии с общим графиком праздничных и выходных дней в Украине ", - говорится в сообщении.
Следующие длинные выходные банковской системы запланированы в мае: 1-3 мая и 9-11 мая.
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