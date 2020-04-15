На Ивано-Франковщине из-за вспышки COVID-19 закрыли роддом
Об этом заявили на брифинге в Ивано-Франковской ОГА, передает Еспресо.TV .
По данным облгосадминистрации, инфицирование коронавирусом подтвердили в 10 медсестер, анестезиолога и 3 акушеров-гинекологов роддома в Калуше. После обнаружения вспышки роддом закрыли на карантин до стабилизации ситуации.
Отмечается, что беременных и пациентов медучреждения переведут в Ивано-Франковский областной перинатальный центр.
"В областном родильном разграничены потоки больных с подозрением или с подтвержденным COVID-19 и здоровых. Беременных будут доставлять каретами скорой медицинской помощи", - заявили в ОГА.
На брифинге отметили, что случаи заражения коронавирусом подтверждены во всех районах области.
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