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Espreso.tvОбществоНа Ивано-Франковщине из-за вспышки COVID-19 закрыли роддом

На Ивано-Франковщине из-за вспышки COVID-19 закрыли роддом


фото: reuters
COVID-19 заразились 14 медработников учреждения в городе Калуш

Об этом заявили на брифинге в Ивано-Франковской ОГА, передает Еспресо.TV .

По данным облгосадминистрации, инфицирование коронавирусом подтвердили в 10 медсестер, анестезиолога и 3 акушеров-гинекологов роддома в Калуше. После обнаружения вспышки роддом закрыли на карантин до стабилизации ситуации.

Отмечается, что беременных и пациентов медучреждения переведут в Ивано-Франковский областной перинатальный центр.

"В областном родильном разграничены потоки больных с подозрением или с подтвержденным COVID-19 и здоровых. Беременных будут доставлять каретами скорой медицинской помощи", - заявили в ОГА.

На брифинге отметили, что случаи заражения коронавирусом подтверждены во всех районах области.

 

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