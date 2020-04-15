На въездах в Киев с 16 апреля водителям и пассажирам будут измерять температуру
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"С завтрашнего дня, с 16 апреля, водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в Киев будут обязательно измерять температуру. Будут проверять автобусы и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские автомобили и легковые автомобили, которые перевозят более трех человек включительно с водителем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что температурный скрининг будет происходить на контрольно-пропускных пунктах на въездах и выездах из Киева. Работа пунктов начнется в 13:00. К этому времени термометрию будут проводить для пассажиров автобусов.
Контрольно-пропускные пункты будут размещаться на въездах и выездах из города по следующим адресам:
- ул. Богатырская, 32-Е;
- просп. Броварской;
- ул. Бориспольское шоссе;
- просп. Академика Глушкова;
- шоссе Житомирское;
- ул. Гостомельское шоссе, 1/1;
- Днепровское шоссе;
- ул. Вышгородская, 83-А;
- 27 км Столичного шоссе.
Отмечается, что в столицу будут пропускать только граждан с нормальной температурой тела. Если температура будет превышать 37,5 градуса и будут выявлены признаки острого респираторного заболевания, личность проверять на коронавирус и отправлять на самоизоляцию.
В случае, если температура тела будет превышать 38 градусов и человек будет иметь симптомы ОРВИ - вызывать бригаду скорой (экстренной) медицинской помощи для госпитализации больного.
Фото: сайт КГГА
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