На въездах в Киев с 16 апреля водителям и пассажирам будут измерять температуру

15 апреля, 2020, 20:11

Завтра, с 16 апреля, водителям и пассажирам транспортных средств на основных въездах в Киев будут обязательно измерять температуру в рамках мероприятий по противодействию коронавирусу

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"С завтрашнего дня, с 16 апреля, водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в Киев будут обязательно измерять температуру. Будут проверять автобусы и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские автомобили и легковые автомобили, которые перевозят более трех человек включительно с водителем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что температурный скрининг будет происходить на контрольно-пропускных пунктах на въездах и выездах из Киева. Работа пунктов начнется в 13:00. К этому времени термометрию будут проводить для пассажиров автобусов.

Контрольно-пропускные пункты будут размещаться на въездах и выездах из города по следующим адресам:

- ул. Богатырская, 32-Е;

- просп. Броварской;

- ул. Бориспольское шоссе;

- просп. Академика Глушкова;

- шоссе Житомирское;

- ул. Гостомельское шоссе, 1/1;

- Днепровское шоссе;

- ул. Вышгородская, 83-А;

- 27 км Столичного шоссе.

Отмечается, что в столицу будут пропускать только граждан с нормальной температурой тела. Если температура будет превышать 37,5 градуса и будут выявлены признаки острого респираторного заболевания, личность проверять на коронавирус и отправлять на самоизоляцию.

В случае, если температура тела будет превышать 38 градусов и человек будет иметь симптомы ОРВИ - вызывать бригаду скорой (экстренной) медицинской помощи для госпитализации больного.

Фото: сайт КГГА

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