На Сумщине решили не закрывать сельскохозяйственный рынок

Соответствующее решение принято на очередном совместном заседании городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям и оперативного штаба по противодействию распространению вирусной инфекции COVID-19, которое провел глава Тростянецкой ОТО Юрий Бова, передает Укринформ .

"Я не вижу правовых оснований закрывать сегодня рынок. Задача власти - создать удобные условия для людей, дать им возможность в эти весенние дни приобрести рассаду, саженцы плодовых деревьев по доступным ценам", - сказал Бова.

Несмотря на наличие у руководства города письмо от начальника Управления Госпродслужбы в Тростянецком районе Сергея Шаповала с рекомендацией о приостановлении работы рынка до 24 апреля 2020 года, члены комиссии, контролирующие соблюдение на рынке противоэпидемических мероприятий, отмечали, что администрация рынка, его операторы и покупатели в большинстве придерживаются карантинных правил. Свою позицию озвучили и юристы Тростянецкого городского совета.

В ходе открытого голосования, за приостановку работы рынка в Тростянце проголосовал 1 член комиссии, 1 воздержался, против были 14.

Решение о продлении работы рынка в период карантина повлиял, в частности, тот факт, что он работает 4 дня в неделю с 6-00 до 10-00 утра и не перенасыщен людьми.

Согласно решению комиссии, работа рынка в предпраздничные дни будет под усиленным контролем.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .