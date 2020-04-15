Кто бы что ни говорил, но Портнов достаточно неплохой юрист, - глава ГБР

15 апреля, 2020, 22:25

Соколов назвал болезненным вопрос о том, откуда у Портнова такая осведомленность о внутренних делах ГБР

Об этом и.о. председателя ГБР Александр Соколов заявил в интервью Украинской правде .

Соколов ответил на вопрос о влиянии экс-заместителя руководителя Администрации президента Януковиче Андрея Портнова на работу Государственного бюро расследований.

"Ну смотрите, на самом деле он же, кто бы что ни говорил, довольно неплохой юрист. Его юридическая группа существовала всегда, даже когда он в 2014 году уехал, а потом приехал. Поэтому он свои позиции аргументирует, и идет с позиции судов, пересудов" , - сказал и.о. главы ГБР.

Соколов объяснил, почему работники ГБР реагируют на заявления Портнова.

"Например, приходят от него материалы. Мы в ГБР не видим состава преступления. Через неделю-две приходит решение суда, мы в реестр внести. А теперь закрыть, не проводя следственных действий, мы не имеем полномочий. Мы пришли, а тут уже куча открытых производств предшественниками. Мы же не можем их закрыть, не проведя необходимые следственные действия ", - пояснил глава ГБР.

Соколов назвал "болезненным" вопрос о том, откуда у Портнова такая осведомленность обо всех делах ГБР.

"С чем мы столкнулись, когда сюда попали - довольно много людей, скажем так, "поощрялись" различными группами влияния, не знаю финансово или нет. Это делали для информирования в том числе о ситуации, которая здесь внутри ГБР. И особенно талантливые могли докладывать и тем, и тем - сразу нескольким сторонам ", - признается Соколов.