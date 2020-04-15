Количество украинцев, которые обратились в центры занятости во время карантина, выросло в 10 раз, - Шмыгаль
15 апреля, 2020, 16:34
Количество обращений украинцев в Государственную службу занятости за помощью по поводу безработицы выросло в 10 раз от начала действия карантина
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.
"По сравнению с докарантинним периодом, количество обращений в соответствующие службы возросло в 10 раз. Правительство упростило процедуру подачи документов в центры занятости, поэтому призываем всех, кто потерял работу в период карантина, регистрироваться и в дальнейшем ", - сообщил Шмыгаль.
Во время заседания правительства 15 апреля он дал поручение Министерству экономики прислать все необходимые инструкции центрам занятости населения, чтобы те смогли ускорить выдачу помощи по поводу безработицы.
- Напомним, накануне в службе занятости сообщили, что количество украинцев, которые зарегистрировались там, выросло на 22% .
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