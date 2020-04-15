Количество украинцев, которые обратились в центры занятости во время карантина, выросло в 10 раз, - Шмыгаль

15 апреля, 2020, 16:34

Количество обращений украинцев в Государственную службу занятости за помощью по поводу безработицы выросло в 10 раз от начала действия карантина

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

"По сравнению с докарантинним периодом, количество обращений в соответствующие службы возросло в 10 раз. Правительство упростило процедуру подачи документов в центры занятости, поэтому призываем всех, кто потерял работу в период карантина, регистрироваться и в дальнейшем ", - сообщил Шмыгаль.

Во время заседания правительства 15 апреля он дал поручение Министерству экономики прислать все необходимые инструкции центрам занятости населения, чтобы те смогли ускорить выдачу помощи по поводу безработицы.

Напомним, накануне в службе занятости сообщили, что количество украинцев, которые зарегистрировались там, выросло на 22% .