Каннский кинофестиваль перенесли из-за пандемии COVID-19
15 апреля, 2020, 09:03
Из-за пандемии коронавируса Каннский кинофестиваль перенесли на неопределенный срок
Об этом сообщает сайт события.
По словам организаторов, изучаются все варианты проведения кинофестиваля в этом году.
"После заявления президента Франции 13 апреля мы признали, что перенос 73-го Международного Каннского кинофестиваля, который изначально рассматривался на конец июня - начало июля, больше не является вариантом", - говорится в сообщении.
Пока точно неизвестно, когда именно состоится кинофестиваль.
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