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Espreso.tvОбществоКаннский кинофестиваль перенесли из-за пандемии COVID-19

Каннский кинофестиваль перенесли из-за пандемии COVID-19

Из-за пандемии коронавируса Каннский кинофестиваль перенесли на неопределенный срок

Об этом сообщает сайт события.

По словам организаторов, изучаются все варианты проведения кинофестиваля в этом году.

"После заявления президента Франции 13 апреля мы признали, что перенос 73-го Международного Каннского кинофестиваля, который изначально рассматривался на конец июня - начало июля, больше не является вариантом", - говорится в сообщении.

Пока точно неизвестно, когда именно состоится кинофестиваль.

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