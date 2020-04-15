Глава Днепропетровской ОГА призвал жителей на Пасхальные выходные не выходить из дома

15 апреля, 2020, 19:35

В Днепропетровской области с 13:00 субботы, 18 апреля до 6:00 понедельника, 20 апреля усилят карантин из-за пандемии коронавируса. Глава ОГА Александр Бондаренко призвал жителей оставаться дома, в частности, не посещать магазины и отказаться от поездок

Об этом глава ОГА Александр Бондаренко заявил в своем видеообращении к жителям области, сообщает пресс служба облгосадминистрации.

"На Пасхальные праздники усиливаем карантин - соответствующее решение принял областная комиссия ТЭБ и ЧС. Такие меры необходимы, чтобы избежать скопления людей и как следствие - распространение коронавирусной инфекции. Это особенно актуально сейчас, ведь по прогнозам Украина приближается к пику заболеваемости. Дальнейшее развитие ситуации, в частности, будет зависеть и от умеренного поведения людей во время ближайших выходных ", - заявил Бондаренко.

Глава Днепропетровской ОГА призвал жителей области с 13:00 субботы до 6:00 понедельника не выходить из дома.

"Не откладывайте закупки на выходные, а сделайте их заранее. Во время праздничных дней откажитесь от поездок и походов по магазинам. Оставайтесь дома", - отметил Бондаренко.

Областная комиссия ТЭБ и ЧС обязала органы местного самоуправления Днепропетровщины ввести дополнительные противоэпидемические мероприятия в эти выходные - в соответствии с законодательством. За соблюдением карантина в усиленном режиме будет следить Нацполиция, нарушителей будут штрафовать.

"Прошу жителей региона с пониманием отнестись к этим ограничениям. Еще раз призываю всех: соблюдайте правила карантина. В этом году действительно должны изменить традиции - вместо обеда в большой компании остаться дома, вместо похода в храм - посмотреть службу онлайн", - подчеркнул глава области.

Отмечается, что на Днепропетровщине сейчас 74 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Напомним, в Кировоградской за сутки зарегистрировали 48 случаев заболевания на COVID-19. Рост количества выявленных инфицированных обусловлен увеличением количества проведенных ПЦР-исследований.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine