Экс-заместителя Луценко Енина назначили заместителем Кулебы: он будет курировать дела против РФ
Такое решение было принято на заседании Кабмина, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
В МИД он будет курировать дела аварии рейсов MH17 в 2014 году и самолета МАУ в Иране в 2020 году. Также он займется делами против России в международных судах.
"Более чем солидный опыт в этой сфере у него уже есть - три года до этого он занимался в Генпрокуратуре сбором и передачей в международные суды доказательств нарушения Россией международного права", - уточнил Кулеба.
По его словам, Енин также будет курировать американское и азиатское направления внешней политики Украины и консульскую службу.
"Здесь я поручил ему особое внимание уделять цифровизации, прежде всего запуску системы Электронный консул. Это сделает консульские услуги проще и доступнее для граждан", - добавил министр.
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