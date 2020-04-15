Экс-заместителя Луценко Енина назначили заместителем Кулебы: он будет курировать дела против РФ

15 апреля, 2020, 14:48

Экс-заместителя генпрокурора Евгения Енина назначили заместителем министра иностранных дел Украины

Такое решение было принято на заседании Кабмина, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В МИД он будет курировать дела аварии рейсов MH17 в 2014 году и самолета МАУ в Иране в 2020 году. Также он займется делами против России в международных судах.

"Более чем солидный опыт в этой сфере у него уже есть - три года до этого он занимался в Генпрокуратуре сбором и передачей в международные суды доказательств нарушения Россией международного права", - уточнил Кулеба.

По его словам, Енин также будет курировать американское и азиатское направления внешней политики Украины и консульскую службу.

"Здесь я поручил ему особое внимание уделять цифровизации, прежде всего запуску системы Электронный консул. Это сделает консульские услуги проще и доступнее для граждан", - добавил министр.