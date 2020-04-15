Экс-адвокат Януковича Бабиков может временно возглавить ГБР, - и. о. руководителя бюро
Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".
"Рада назначает Венедиктову генеральным прокурором. У нас в законе написано, что в случае отсутствия директора, полномочия выполняют первый заместитель, заместители поочередно по 60 дней. На момент, когда Венедиктова была назначена, Бабиков находился в отпуске по семейным обстоятельствам или на больничном, я уже не помню. Не было его неделю. Я был один. Собрал юристов, собрал кадры. Бабиков в отпуске. Его как? Отзывать? А кто должен отзывать, Венедиктова уже назначена, она не может подписывать приказы ", - сказал Соколов.
Он отметил, что было принято решение, поскольку был 60-дневный срок, подписать приказ на самого себя, потому что никого другого нет.
"Но вопрос такой - заканчивается 60-дневный срок, и "адвокат дьявола" Бабиков, как вы все о нем пишете, станет и.о. Директора ГБР. На 60 дней. Если не будет избрано других заместителей", - заявил Соколов.
По его словам, ГБР не против уступить в этом вопросе.
"Мы не против уступить, выбирайте директора, давайте работать. Мы командные люди", - добавил Соколов.
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