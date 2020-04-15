Что там в этих пакетах, я не смотрел и не интересовался, - Поворозник об информации о якобы взятке

15 апреля, 2020, 22:37

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник прокомментировал журналистам подробности действий Службы безопасности в отношении него

Об этом журналист Юрий Бутусов написал в Facebook.

"Против меня правоохранители совершили провокацию. Цель - дискредитировать мэрию Киева. Я требую передать мое дело в Национальныйое антикоррупционное бюро, так должно быть по закону", - сказал Поворозник.

По его словам, к нему обратился один из знакомых еще с армейских времен, с просьбой выслушать. 14 апреля примерно в 14 часов этот человек зашел в кабинет, сказал, что есть проблемы со строительством.

"Я вызвал главного архитектора Киева Александра Свистунова, попросил разобраться с вопросом. Мужчина сказал, что все документы по делу он передает в двух пакетах. Я сказал, что Свистунов разберется и мы ответим. Все. Встреча закончилась. Что там в этих пакетах, я не смотрел и не интересовался ", - сказал первый заместитель Кличко.

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Он вспомнил, что примерно в 17 часов в кабинет зашли сотрудники СБУ, и сказали, что в пакетах были деньги. В ходе осмотра в данных папках обнаружено исключительно документы - что сотрудниками СБУ совместно с следователями Нацполиции зафиксировано в протоколах обыска.

"Сегодня я продолжаю работать в мэрии. И теперь я сам вместе с мэром требую - почему СБУ отказалась от продолжения этого дела? Почему вместо того, чтобы передать материалы в НАБУ, дело передали в Нацполицию? Почему я только свидетель?", - спрашивает Поворозник .

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