Больница вместо конкурса: концертный зал Евровидения-2020 через несколько дней начнет принимать больных COVID-19

15 апреля, 2020, 08:51

Концертный зал в Нидерландах, который должен был в 2020 году принимать "Евровидение", 17 апреля откроется как больница для инфицированных коронавирусом

Об этом сообщает Радио Свобода.

Ahoy Arena теперь вмещает 88 больничных коек. Для пациентов с COVID-19, которые нуждаются в лечении, но не госпитализации, выделен специальный зал.

"Некоторые люди не в состоянии выжить дома, и о них нужно заботиться так, как решили их врачи. Вскоре мы сможем их принять здесь", - сказала директор службы здравоохранения региона Роттердам Саския Баас.

Нидерланды пока не ввели полного карантина для сдерживания пандемии коронавируса.

По последним подсчетам, в Нидерландах зарегистрировано 27 279 инфицированных, умерли 2945 человек.