Больница вместо конкурса: концертный зал Евровидения-2020 через несколько дней начнет принимать больных COVID-19
15 апреля, 2020, 08:51
Концертный зал в Нидерландах, который должен был в 2020 году принимать "Евровидение", 17 апреля откроется как больница для инфицированных коронавирусом
Об этом сообщает Радио Свобода.
Ahoy Arena теперь вмещает 88 больничных коек. Для пациентов с COVID-19, которые нуждаются в лечении, но не госпитализации, выделен специальный зал.
"Некоторые люди не в состоянии выжить дома, и о них нужно заботиться так, как решили их врачи. Вскоре мы сможем их принять здесь", - сказала директор службы здравоохранения региона Роттердам Саския Баас.
Нидерланды пока не ввели полного карантина для сдерживания пандемии коронавируса.
По последним подсчетам, в Нидерландах зарегистрировано 27 279 инфицированных, умерли 2945 человек.
- Песенный конкурс Евровидение-2020 официально перенесли на следующий год из-за распространения коронавируса в мире.
- Ранее сообщалось, что концертный зал Ahoy в Роттердаме (Нидерланды), где должно было пройти Евровидение-2020, превратят в больницу скорой помощи для инфицированных коронавирусом.
- Организаторы песенного конкурса Евровидение-2020 анонсировали онлайн-концерт, который состоится взамен традиционного шоу, отмененного из-за коронавируса.
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