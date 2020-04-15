 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБоевики обстреляли позиции сил ООС под Попасной

Боевики обстреляли позиции сил ООС под Попасной


фото: ap
По состоянию на 12:00 враг обстрелял позиции украинских военных в районе Попасной. Потерь среди украинцев нет

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"Около 10:45 боевики начали обстрел наших защитников Попасной применяя крупнокалиберные пулеметы и стрелковое вооружение", - рассказал представитель Минобороны.

Он добавил, что защитники Украины в течение 15 минут подавили вражескую активность, применяя в ответ стрелковое вооружение.

По имеющейся информации потерь среди военных или мирного населения нет.

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 апреля, 2020 среда

больше новостей

15 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать