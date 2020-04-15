Боевики обстреляли позиции сил ООС под Попасной
15 апреля, 2020, 14:40
По состоянию на 12:00 враг обстрелял позиции украинских военных в районе Попасной. Потерь среди украинцев нет
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
"Около 10:45 боевики начали обстрел наших защитников Попасной применяя крупнокалиберные пулеметы и стрелковое вооружение", - рассказал представитель Минобороны.
Он добавил, что защитники Украины в течение 15 минут подавили вражескую активность, применяя в ответ стрелковое вооружение.
По имеющейся информации потерь среди военных или мирного населения нет.
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