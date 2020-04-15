 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАрсений Яценюк: Уменьшить зарплаты для чиновников и депутатов надо не на время карантина, а на период экономического кризиса

Арсений Яценюк: Уменьшить зарплаты для чиновников и депутатов надо не на время карантина, а на период экономического кризиса

Сейчас без помощи государства украинцам невозможно выжить. Чтобы пережить экономический кризис и медицинский кризис, и не зайти в политический кризис, - сейчас должны быть четкие действия и политическая воля руководства государства

Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Сегодня" на телеканале "Украина" 14 апреля.

Арсений Яценюк подчеркнул, что президент и правительство должны безотлагательно действовать, чтобы сохранить рабочие места: "Лишили шахтеров рабочих мест - потом энергетики. За энергетиками - смежные предприятия. За смежными предприятиями - Укрзализныця. За Укрзализныцей - сфера услуг. За сферой услуг - сфера транспорта . Это замкнутый круг. И так происходит в целом в экономике страны".

Он привел пример закрытия шахт объединения "Павлоградуголь": "В городе Павлоград и прилегающих территориях 91 тысяча человек проголосовали за президента в 2019 году. Это все - избиратели власти и президента. Их всех оставят без работы". Он подчеркнул, что без работы останутся 30 тысяч работников, с учетом членов их семей - без средств останутся 100 тысяч человек.

Арсений Яценюк подчеркнул, что сейчас без помощи государства украинцам невозможно выжить. Он напомнил, что Рада все-таки приняла изменения в закон о государственном бюджете, однако с учетом того, что деньги возьмут в долг: "Даже не определили, у кого возьмут в долг. Потому что пакет законов, необходимый для подписания программы с Международным валютным фондом, не голосовали. Они говорят - будем тратить в долг - только кредитора не нашли, кто готов сегодня протянуть руку Украине и украинцам, чтобы выжить в сложнейших экономических условиях".

Арсений Яценюк подчеркнул, что кризис будет продолжаться не только во время карантина. В то же время чиновники уменьшили себе зарплаты только на время карантина: "Уменьшить зарплаты для всех чиновников и депутатов надо на время экономического кризиса. И в настоящее время экономического кризиса государство обязано протянуть руку предпринимателю, бизнесмену, шахтеру, каждому работающему человеку, медику, государственному служащему и учителю. Для этого у государства есть ресурс, это ресурс называется бюджет".

"Да, сегодня все надеются исключительно на роль государства. И поэтому здесь и президент, и правительство должны действовать", - добавил он.

"Если бы кто-то в мире знал, как будет долго продолжаться пандемия, он бы получил Нобелевскую премию. Она точно не закончится ни через неделю, ни через две. Мировые медиа и мировые аналитики пишут о том, что вирус закончится тогда, когда человечество найдет вакцину против этого вируса", - напомнил экс-премьер.

"Для того, чтобы пережить экономический и медицинский кризис, и не зайти в политический кризис, должны быть четкие действия и политическая воля руководства украинского государства. Не закрывать энергетиков, не закрывать шахты, а удержать рабочие места. Не закрывать малые бизнесы, а помочь им через кредиты, отсрочку обязательных платежей в бюджет и государственный заказ. Кто-то может шить маски, кто-то - делать дезинфекторы, кто-то - помогать реконструировать больницу", - сказал Арсений Яценюк.

Он обратился к представителям власти: "Сделайте прозрачным использование средств из этих 65 миллиардов гривен, которые вы предусмотрели в так называемом стабилизационном фонде для борьбы с коронавирусом. Сделайте так, чтобы эти средства дошли до человека и потребителя, а не остались в коррупционных карманах новой украинской власти. Этого допустить нельзя".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 апреля, 2020 среда

14 апреля, 2020 вторник

больше новостей

15 апреля, 2020 среда

14 апреля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать