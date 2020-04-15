Арсений Яценюк: Уменьшить зарплаты для чиновников и депутатов надо не на время карантина, а на период экономического кризиса

15 апреля, 2020, 07:44

Сейчас без помощи государства украинцам невозможно выжить. Чтобы пережить экономический кризис и медицинский кризис, и не зайти в политический кризис, - сейчас должны быть четкие действия и политическая воля руководства государства

Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Сегодня" на телеканале "Украина" 14 апреля.

Арсений Яценюк подчеркнул, что президент и правительство должны безотлагательно действовать, чтобы сохранить рабочие места: "Лишили шахтеров рабочих мест - потом энергетики. За энергетиками - смежные предприятия. За смежными предприятиями - Укрзализныця. За Укрзализныцей - сфера услуг. За сферой услуг - сфера транспорта . Это замкнутый круг. И так происходит в целом в экономике страны".

Он привел пример закрытия шахт объединения "Павлоградуголь": "В городе Павлоград и прилегающих территориях 91 тысяча человек проголосовали за президента в 2019 году. Это все - избиратели власти и президента. Их всех оставят без работы". Он подчеркнул, что без работы останутся 30 тысяч работников, с учетом членов их семей - без средств останутся 100 тысяч человек.

Арсений Яценюк подчеркнул, что сейчас без помощи государства украинцам невозможно выжить. Он напомнил, что Рада все-таки приняла изменения в закон о государственном бюджете, однако с учетом того, что деньги возьмут в долг: "Даже не определили, у кого возьмут в долг. Потому что пакет законов, необходимый для подписания программы с Международным валютным фондом, не голосовали. Они говорят - будем тратить в долг - только кредитора не нашли, кто готов сегодня протянуть руку Украине и украинцам, чтобы выжить в сложнейших экономических условиях".

Арсений Яценюк подчеркнул, что кризис будет продолжаться не только во время карантина. В то же время чиновники уменьшили себе зарплаты только на время карантина: "Уменьшить зарплаты для всех чиновников и депутатов надо на время экономического кризиса. И в настоящее время экономического кризиса государство обязано протянуть руку предпринимателю, бизнесмену, шахтеру, каждому работающему человеку, медику, государственному служащему и учителю. Для этого у государства есть ресурс, это ресурс называется бюджет".

"Да, сегодня все надеются исключительно на роль государства. И поэтому здесь и президент, и правительство должны действовать", - добавил он.

"Если бы кто-то в мире знал, как будет долго продолжаться пандемия, он бы получил Нобелевскую премию. Она точно не закончится ни через неделю, ни через две. Мировые медиа и мировые аналитики пишут о том, что вирус закончится тогда, когда человечество найдет вакцину против этого вируса", - напомнил экс-премьер.

"Для того, чтобы пережить экономический и медицинский кризис, и не зайти в политический кризис, должны быть четкие действия и политическая воля руководства украинского государства. Не закрывать энергетиков, не закрывать шахты, а удержать рабочие места. Не закрывать малые бизнесы, а помочь им через кредиты, отсрочку обязательных платежей в бюджет и государственный заказ. Кто-то может шить маски, кто-то - делать дезинфекторы, кто-то - помогать реконструировать больницу", - сказал Арсений Яценюк.

Он обратился к представителям власти: "Сделайте прозрачным использование средств из этих 65 миллиардов гривен, которые вы предусмотрели в так называемом стабилизационном фонде для борьбы с коронавирусом. Сделайте так, чтобы эти средства дошли до человека и потребителя, а не остались в коррупционных карманах новой украинской власти. Этого допустить нельзя".