Apple начала делиться с правительствами государств данными о передвижении пользователей Apple Maps
15 апреля, 2020, 08:34
Компания Apple заявила, что предоставляет государственным органам в сфере здравоохранения данные Apple Maps для анализа передвижений пользователей во время пандемии коронавируса
Об этом сообщает Голос Америки.
Apple Maps определяет сколько людей пользуются авто, ездят в транспорте ходят пешком в 63 странах мира и регионах. Таким образом, говорят в компании, они помогут правительствам воплотить новые правила, чтобы организовать дорожное движение в соответствии с карантинными требованиями.
Лица пользователей при этом будут оставаться инкогнито.
"Право на частную жизнь - это фундаментальное право. В компании Apple это также одна из ключевых ценностей", - заверили в компании.
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