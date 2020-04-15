Apple начала делиться с правительствами государств данными о передвижении пользователей Apple Maps

15 апреля, 2020, 08:34

Компания Apple заявила, что предоставляет государственным органам в сфере здравоохранения данные Apple Maps для анализа передвижений пользователей во время пандемии коронавируса

Об этом сообщает Голос Америки.

Apple Maps определяет сколько людей пользуются авто, ездят в транспорте ходят пешком в 63 странах мира и регионах. Таким образом, говорят в компании, они помогут правительствам воплотить новые правила, чтобы организовать дорожное движение в соответствии с карантинными требованиями.

Лица пользователей при этом будут оставаться инкогнито.

"Право на частную жизнь - это фундаментальное право. В компании Apple это также одна из ключевых ценностей", - заверили в компании.