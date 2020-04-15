Американский боксер боится, что Ломаченко сбежит от него в другой вес

15 апреля, 2020, 18:48

Американский боксер Девин Хейни заявил, что украинец Василий Ломаченко избегает боя с ним и намерен изменить весовую категорию

Об этом сообщает BoxingNews24 .

По словам "регулярного" чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в легком весе (до 61,2 кг) Девина Хейни, украинец избегает боя с ним, о чем, якобы, свидетельствуют его заявления о желании вернуться во второй полулегкий вес (до 59 кг).

"Я думаю, что Ломаченко перейдет во второй полулегкий вес. И я могу предположить, что это из-за моих возможностей. Что я могу сказать? Похоже, Ломаченко не хочет драться со мной. Мы не знаем, что у него в голове. Надеюсь, он все же решится ", - сказал Хейни.

Василий Ломаченко является "франчайзинговым" чемпионом WBC и обладателем титулов WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации). В следующем поединке он встретится с чемпионом IBF (Международной боксерской федерации) Теофимо Лопесом из США.

Напомним, 15 апреля Василий Ломаченко заявил, что готов встретиться с Девином Хейни, который угрожал его нокаутировать.

В то же время, Хейни заявил, что бой Ломаченко против Лопеса не будет иметь статуса поединка за титул абсолютного чемпиона мира .

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