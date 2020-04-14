Жители ОРДЛО смогут не платить пошлину за паспорт РФ, - росСМИ
14 апреля, 2020, 14:24
В российскую Госдуму внесли законопроект, который освободит жителей оккупированного Донбасса от уплаты пошлины при оформлении паспорта гражданина РФ
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Парламенту РФ предлагают расширить перечень лиц, которые имеют право не платить пошлину за вступление в гражданство и внести туда жителей самопровозглашенных "республик" Донбасса.
"Несмотря на принятые меры, для многих жителей республик трудоспособного возраста уплата пошлины за получение российского паспорта до сих пор является тяжелым бременем, а для пенсионеров и других категорий граждан, которые находятся на соцобеспечении, и вовсе непосильной задачей", - сообщили представители одного из депутатов Госдумы
Отметим, сегодня жители ОРДЛО могут получить российский паспорт после оплаты пошлины в размере 3,5 тыс. российских рублей.
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