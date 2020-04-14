Из-за карантина в Индии бриллиантовая отрасль мира столкнулась с кризисом
Об этом пишет Financial Times.
Издание указывает, в индийском городе Сурат осуществляется 90% всего резки и шлифовки алмазов, однако из-за карантина почти 200 тыс. рабочих вернулись в родные города и села. Ювелирные компании со всего мира ожидают прекращения карантинных мероприятий в стране, ведь без производства спроса на необработанные алмазы не будет.
Из-за зависимости от Индии импорт и экспорт алмазов упал, что заставило добывающие компании снизить цены на них. Кроме того, карантин показал хрупкость цепи поставок в отрасли. Поставщикам пришлось отменить продажи алмазов в Южной Африке и Канаде, а розничные торговцы со всего мира вынуждены закрывать магазины.
Если карантин продлится и летом, то не исключена ряд банкротств предприятий, являющихся частями цепи поставок. В прошлом месяце цены на алмазы упали в мире на 15%.
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