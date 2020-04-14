Из-за карантина в Индии бриллиантовая отрасль мира столкнулась с кризисом

14 апреля, 2020, 13:00

Карантин в связи с пандемией в Индии привел к тому, что трудовые мигранты начали массово покидать предприятия по шлифовки бриллиантов и возвращаться в свои дома - продажи драгоценных камней резко пошли на спад

Об этом пишет Financial Times.

Издание указывает, в индийском городе Сурат осуществляется 90% всего резки и шлифовки алмазов, однако из-за карантина почти 200 тыс. рабочих вернулись в родные города и села. Ювелирные компании со всего мира ожидают прекращения карантинных мероприятий в стране, ведь без производства спроса на необработанные алмазы не будет.

Из-за зависимости от Индии импорт и экспорт алмазов упал, что заставило добывающие компании снизить цены на них. Кроме того, карантин показал хрупкость цепи поставок в отрасли. Поставщикам пришлось отменить продажи алмазов в Южной Африке и Канаде, а розничные торговцы со всего мира вынуждены закрывать магазины.

Если карантин продлится и летом, то не исключена ряд банкротств предприятий, являющихся частями цепи поставок. В прошлом месяце цены на алмазы упали в мире на 15%.