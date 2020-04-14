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Espreso.tvСпортИспанский топ-клуб погонит чемпиона мира за 24 млн евро

Испанский топ-клуб погонит чемпиона мира за 24 млн евро


фото: Getty Images
Французский полузащитник мадридского "Атлетико" Томас Лемар летом покинет чемпионат Испании

Об этом сообщает Marca .

Главный тренер мадридского клуба Диего Симеоне больше не рассчитывает на чемпиона мира-2018. К футболисту был интерес от английских клубов, ориентированная трансферная стоимость хавбека составляет 24 млн евро.

В текущем сезоне 24-летний Томас Лемар провел 24 матча, в основном выходил на замену и результативными действиями не отметился.

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