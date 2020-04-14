Испанский топ-клуб погонит чемпиона мира за 24 млн евро
14 апреля, 2020, 18:36
Французский полузащитник мадридского "Атлетико" Томас Лемар летом покинет чемпионат Испании
Об этом сообщает Marca .
Главный тренер мадридского клуба Диего Симеоне больше не рассчитывает на чемпиона мира-2018. К футболисту был интерес от английских клубов, ориентированная трансферная стоимость хавбека составляет 24 млн евро.
В текущем сезоне 24-летний Томас Лемар провел 24 матча, в основном выходил на замену и результативными действиями не отметился.
- 18 марта стало известно, что английские "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" спорят за полузащитника испанского "Атлетико" Сауля, который стоит 150 млн евро.
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