Индонезийское село наняло "призраков", чтобы напугать местных и заставить их сидеть по домам
Об этом сообщает Reuters .
В стране официально зафиксировано 4557 случаев Covid-19 и 399 смертей. Но эксперты уверяют, что настоящая ситуация хуже.
Многие люди не знают элементарных правил социального дистанцирования и порядке гигиены. И, чтобы статистика не увеличивалась, некоторые идут на неожиданные меры.
В индонезийском фольклоре существуют поконгы - это призраки - души мертвых человек, которые застряли в теле.
Именно ими притворяются волонтеры, когда выходят на ночные патрули. Причем местные жители уверяют, что это действительно помогает и большинство людей сидят по домам.
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Интересно, что сначала инициатива имела обратный эффект - люди выходили из домов, чтобы посмотреть на поконгов. Но позже, когда волонтеры запустили дополнительные патрули, дети перестали выходить из домов, а взрослые уже не собираются на вечерние молитвы.
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