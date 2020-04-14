Индонезийское село наняло "призраков", чтобы напугать местных и заставить их сидеть по домам

14 апреля, 2020, 14:18

В поселке Кепух, провинция Центральная Ява, Индонезия, появились призраки. На самом деле это группа волонтеров, которая пытается заставить людей соблюдать правила социального дистанцирования

Об этом сообщает Reuters .

В стране официально зафиксировано 4557 случаев Covid-19 и 399 смертей. Но эксперты уверяют, что настоящая ситуация хуже.

Многие люди не знают элементарных правил социального дистанцирования и порядке гигиены. И, чтобы статистика не увеличивалась, некоторые идут на неожиданные меры.

В индонезийском фольклоре существуют поконгы - это призраки - души мертвых человек, которые застряли в теле.

Именно ими притворяются волонтеры, когда выходят на ночные патрули. Причем местные жители уверяют, что это действительно помогает и большинство людей сидят по домам.

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Интересно, что сначала инициатива имела обратный эффект - люди выходили из домов, чтобы посмотреть на поконгов. Но позже, когда волонтеры запустили дополнительные патрули, дети перестали выходить из домов, а взрослые уже не собираются на вечерние молитвы.