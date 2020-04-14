 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВся фракция "Европейской солидарности" готова взять Чорновол на поруки, - Геращенко

Вся фракция "Европейской солидарности" готова взять Чорновол на поруки, - Геращенко

Все 27 народных депутатов от "Европейской Солидарности" выразили готовность взять на поруки экс-нардепа и журналистку Татьяну Чорновол

Об этом сообщается в партийном заявлении "ЕС" в Twitter.

"Все 27 депутатов "Европейской Солидарности" готовы взять Татьяну Чорновол на поруки", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Суд избирает меру пресечения Чорновол. ПРЯМОЙ ЭФИР

"Речь идет не только о дискредитации Татьяны, но и о дискредитации Майдана", - отметила нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 апреля, 2020 вторник

больше новостей

14 апреля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать