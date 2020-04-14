Вся фракция "Европейской солидарности" готова взять Чорновол на поруки, - Геращенко
14 апреля, 2020, 17:15
Все 27 народных депутатов от "Европейской Солидарности" выразили готовность взять на поруки экс-нардепа и журналистку Татьяну Чорновол
Об этом сообщается в партийном заявлении "ЕС" в Twitter.
"Все 27 депутатов "Европейской Солидарности" готовы взять Татьяну Чорновол на поруки", - говорится в сообщении.
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"Речь идет не только о дискредитации Татьяны, но и о дискредитации Майдана", - отметила нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко.
Все 27 депутатов "Европейской Солидарности" готовы взять Татьяна Чорновол на поруки. Ведь речь идет не только о дискредитации Татьяны, но и о дискредитации Майдана - Ирина Геращенко- Европейская Солидарность (@Euro_Solidarity) April 14, 2020
- Напомним, 10 апреля екснардеп Татьяна Чорновол сообщила, что ее дом обыскивают. К ней пришли сотрудники ГБР со спецназовцами.
- ГБР сообщил Татьяне Чорновол о подозрении в умышленном убийстве.
- Чорновол заявила, что ей вменяют преступления по 8 уголовным статьям и что по результатам судебно-психиатрической экспертизы ее признали психически здоровой.
- Чорновол назвала следственного судью в уголовном производстве против нее Сергея Вовка человеком Андрея Портнова - экс-замглавы Администрации президента во времена Виктора Януковича.
- В Государственном бюро расследований опровергают слова экс-нардепа Татьяны Чорновол о 8 уголовных статьях, которые ей инкриминируют.
- Чорновол отказалась свидетельствовать в ГБР ссылаясь на статью 63 Конституции (лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя)
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