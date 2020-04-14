Вся фракция "Европейской солидарности" готова взять Чорновол на поруки, - Геращенко

14 апреля, 2020, 17:15

Все 27 народных депутатов от "Европейской Солидарности" выразили готовность взять на поруки экс-нардепа и журналистку Татьяну Чорновол

Об этом сообщается в партийном заявлении "ЕС" в Twitter.

"Все 27 депутатов "Европейской Солидарности" готовы взять Татьяну Чорновол на поруки", - говорится в сообщении.

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"Речь идет не только о дискредитации Татьяны, но и о дискредитации Майдана", - отметила нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко.

Все 27 депутатов "Европейской Солидарности" готовы взять Татьяна Чорновол на поруки. Ведь речь идет не только о дискредитации Татьяны, но и о дискредитации Майдана - Ирина Геращенко - Европейская Солидарность (@Euro_Solidarity) April 14, 2020

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