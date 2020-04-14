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Espreso.tvОбществоВследствие обстрелов на Донбассе ранены двое военных

Вследствие обстрелов на Донбассе ранены двое военных


фото: reuters
Во вторник, 14 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза открывали огонь по позициям ОС, в результате чего двое украинских военных получили ранения

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"В результате преступных действий оккупантов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана необходимая помощь, они эвакуированы в военной медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Оккупационные войска из автоматических гранатометов станковых и крупнокалиберных пулеметов дважды обстреляли украинские подразделения у Авдеевки и один раз - рядом с населенным пунктом Пески.

Также против военнослужащих ВСУ вблизи Красногоровки враг применил станковые противотанковые гранатометы.

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