Вследствие обстрелов на Донбассе ранены двое военных
14 апреля, 2020, 17:59
Во вторник, 14 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза открывали огонь по позициям ОС, в результате чего двое украинских военных получили ранения
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
"В результате преступных действий оккупантов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана необходимая помощь, они эвакуированы в военной медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Оккупационные войска из автоматических гранатометов станковых и крупнокалиберных пулеметов дважды обстреляли украинские подразделения у Авдеевки и один раз - рядом с населенным пунктом Пески.
Также против военнослужащих ВСУ вблизи Красногоровки враг применил станковые противотанковые гранатометы.
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