Вследствие обстрелов на Донбассе ранены двое военных

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"В результате преступных действий оккупантов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана необходимая помощь, они эвакуированы в военной медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Оккупационные войска из автоматических гранатометов станковых и крупнокалиберных пулеметов дважды обстреляли украинские подразделения у Авдеевки и один раз - рядом с населенным пунктом Пески.

Также против военнослужащих ВСУ вблизи Красногоровки враг применил станковые противотанковые гранатометы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .