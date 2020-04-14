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Espreso.tvОбществоВсемирный банк направит в Украину $ 135 млн для противодействия коронавирусу

Всемирный банк направит в Украину $ 135 млн для противодействия коронавирусу


фото: reuters
Всемирный банк выделит Украине $ 135 млн на усовершенствование системы здравоохранения и противодействие эпидемии COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба Национальной службы здоровья Украины.

Известно, что средства от Всемирного банка направят на несколько направлений:

  • $ 50 млн получит бюджет Украины по результатам внедрения реформы системы здравоохранения;

  • $ 35 млн направят на усиление защиты населения от коронавируса;

  • $ 45 млн пойдут на закупку медицинского оборудования отделений неотложной медицинской помощи, а также на усиление способности больниц оказывать помощь при инсультах.

"Средства будут предоставляться в качестве дополнительного финансирования проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей ", который внедряет Министерство здравоохранения Украины при поддержке Всемирного банка с 2015 года", - пояснили в Национальной службе здоровья.

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