Всемирный банк направит в Украину $ 135 млн для противодействия коронавирусу

14 апреля, 2020, 13:59

Всемирный банк выделит Украине $ 135 млн на усовершенствование системы здравоохранения и противодействие эпидемии COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба Национальной службы здоровья Украины.

Известно, что средства от Всемирного банка направят на несколько направлений:

$ 50 млн получит бюджет Украины по результатам внедрения реформы системы здравоохранения;

$ 35 млн направят на усиление защиты населения от коронавируса;

$ 45 млн пойдут на закупку медицинского оборудования отделений неотложной медицинской помощи, а также на усиление способности больниц оказывать помощь при инсультах.

"Средства будут предоставляться в качестве дополнительного финансирования проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей ", который внедряет Министерство здравоохранения Украины при поддержке Всемирного банка с 2015 года", - пояснили в Национальной службе здоровья.