Всемирный банк направит в Украину $ 135 млн для противодействия коронавирусу
Об этом сообщила пресс-служба Национальной службы здоровья Украины.
Известно, что средства от Всемирного банка направят на несколько направлений:
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$ 50 млн получит бюджет Украины по результатам внедрения реформы системы здравоохранения;
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$ 35 млн направят на усиление защиты населения от коронавируса;
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$ 45 млн пойдут на закупку медицинского оборудования отделений неотложной медицинской помощи, а также на усиление способности больниц оказывать помощь при инсультах.
"Средства будут предоставляться в качестве дополнительного финансирования проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей ", который внедряет Министерство здравоохранения Украины при поддержке Всемирного банка с 2015 года", - пояснили в Национальной службе здоровья.
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