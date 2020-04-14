Власть должна говорить с владыками на центральном и местном уровнях, - Сыроид о закрытии храмов в карантин

14 апреля, 2020, 16:30

Экс-нардеп Оксана Сыроид рассказала о тонкостях коммуникаций власти и церкви в контексте карантина: нужен диалог, но без принуждения

Об этом бывший нардеп и заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид рассказала в Стриме на странице "Еспресо" в Facebook.

"Это должно было произойти, только не путем закрытия", - зазначилаСироид.

По ее словам, "власть это не только это: "пой, стой, раз, два".

Экс-нардеп считает, что не всегда нужно административное решение.

"Как бы делала мудрая власть? Мудрая власть бы созвала к себе Совет церквей, поговорила бы со священниками, владыками, предстоятелями всех церквей и сказала:" Пожалуйста, закройте церкви. Чтобы вы это сделали. Это не должно делать государство, чтобы не было вмешательства в дела религии. Сделайте это в своих интересах, в интересах своих прихожан", - отметила политик.

Читайте также: Митрополит УПЦ МП Онуфрий заявил, что церковь будет проводить пасхальные службы

"Далее бы, та же мудрая власть, тот же президент, должны позвонить городским головам, председателям ОГА и сказать:

"Очень вас прошу, соберите к себе владык, тех, кто в ваших регионах, поговорите с ними. Мы на национальном уровне поговорили, поговорите на местном. И так же мэры вместе с главами ОГА могли бы сесть с теми владыками и сказать: "Владыки закройте, пожалуйста, церкви", - добавила Сыроид.

Она отметила, что коммуникация власти и церкви должна проходить максимально незаметно.

"И это бы не вмешательство государства в дела церкви, и это было бы понятно гораздо больше верующим, чем решение государства. Поэтому мудрость государства и способность принимать решения - это не только командные решения. Это умение также говорить", - подчеркнула Сыроид.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb