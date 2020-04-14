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Espreso.tvОбществоВ Ивано-Франковской области у трех детей обнаружили коронавирус

В Ивано-Франковской области у трех детей обнаружили коронавирус


фото: reuters
В Ивано-Франковской области за последние сутки подтвердили 32 случая коронавируса, среди них - у трех детей

Об этом на брифинге скаазала первый заместитель Ивано-Франковской облгосадминистрации Мария Савка, сообщает Укринформ.

"За последние сутки мы имеем 32 новых положительных исследования, в том числе по трем детям. В общем, есть 332 случая заболевания COVID-19, в том числе четверо детей", - отметила Савка.

Она отметила, что трое детей, а это девочка 14 лет из Снятинского района и два мальчика 8 и 9 лет из Косовского и Тлумацкого районов, находятся под наблюдением врачей.

"Девушка 17 лет из Ивано-Франковска находится в областной инфекционной больнице. Она из многодетной семьи, где есть четверо детей. Отец с матерью и ее старший брат прошли ПЦР-диагностику, результаты отрицательные. Двое младших детей прошли быстрые тесты, результаты отрицательные", - рассказала Савка.

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