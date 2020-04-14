В Украине насчитали почти 2 тысячи миллионеров

14 апреля, 2020, 19:49

К началу апреля 2020 года около 1,8 тысячи украинцев задекларировали доходы свыше 1 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

По данным ГНС, больше всего миллионеров среди киевлян - 702 человека. На Харьковщине доходы свыше 1 млн грн задекларировали 143 человек, на Днепропетровщине - 129 человек, а в Киевской области 103 человека.

Общая сумма налогов, которую миллионеры должны заплатить в бюджет, составляет 234,4 млн грн.

"За указанный период наибольшую сумму к уплате в бюджет в размере 24,9 млн грн (21,4 млн грн НДФЛ и 3,5 млн грн военного сбора) определено жителем Львовской области от получения иностранных доходов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кампания по декларированию доходов все еще продолжается. Через коронавирус и карантин, ее продлили до 1 июля - до сих пор можно задекларировать свои доходы, полученные в 2019 году. Налоги с этих доходов позволили платить до 1 октября 2020 года.

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