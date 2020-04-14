В США за сутки - более 1 500 погибших от коронавируса
Об этом свидетельствуют данные Worldometer .
Так, по состоянию на утро вторника общее количество подтвержденных случаев заражения коронавируса в США составляет 587 173, а из них летальных - 23 644.
В то же время излечились от болезни уже 36 948 человек.
Следует заметить, что за последние сутки в стране от COVID-19 умерли 1 535 человек - почти столько же, как накануне.
Как известно, США являются сейчас лидером по количеству больных коронавирусом в мире.
На территории Соединенных Штатов наихудшая эпидемиологическая ситуация сложилась в Нью-Йорке (195 655 больных).
Ранее главный инфекционист страны Антонио Фоче заявил, что жертв могло бы быть значительно меньше, если бы США начали раньше внедрять ограничительные меры в связи с пандемией. Он отметил также, что "не может гарантировать", что избиратели смогут лично прийти на избирательные участки в ноябре, поскольку осенью-зимой возможна вторая волна эпидемии коронавируса.
В свою очередь, губернатор Нью-Йорка Эндрю М. Куомо отметил , что "худшее уже позади", но карантин еще будет продолжаться длительное время.
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