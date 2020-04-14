В России не хватает места для хранения нефти из-за кризиса, - росСМИ
Об этом пишут российские СМИ.
Заводы не могут остановить производство по техническим причинам и вынуждены арендовать цистерны у железнодорожных операторов.
Источники изданий указывают, что такая ситуация сложилась на Киришском НПЗ "Сургутнефтегаза" в Ленинградской области. В железнодорожной отрасли подтвердили, что несколько крупных нефтяных компаний и трейдеров рассматривают возможность привлечения цистерн.
Напомним, 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали наибольшее сокращение добычи нефти в истории. ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие страны договорились в мае-июне сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. Это 10% мирового предложения. Соглашение, необходимое для поддержания цен на нефть, стало возможным после того, как был достигнут компромисс с Мексикой, которая ранее не соглашалась существенно снижать добычу.
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- Стремительный обвал цен на нефть начался 9 марта
- Тогда страны ОПЕК теряли 500 млн долларов в сутки из-за падения цен на нефть
- Российская государственная нефтяная компания "Роснефть" заявила об увеличении добычи нефти, несмотря на обвал цен в мире.
- О намерении резко увеличить в апреле добычу нефти заявила и саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco.
- Удешевление нефти повлекло за собой обвалы фондовых рынков в США и во всем мире.
- 19 марта нефть WTI подешевела на 24,4% или 6,58% до $20,37 за баррель, самого низкого уровня с февраля 2002 года. На минимуме этот показатель опустился до $20,06. Этот день стал третьим худшим в истории WTI.
- 1 апреля экспортный сорт российской нефти Urals упал в цене до $13 за баррель, что является минимальным показателем с 1999 года.
- Отметим, бюджет РФ сверстан на прогнозе, что нефть будет стоить $42,4 за баррель. Однако 2 апреля российская нефть Urals опустилась в цене до $10 за баррель .
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