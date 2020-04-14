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Espreso.tvОбществоВ России не хватает места для хранения нефти из-за кризиса, - росСМИ

В России не хватает места для хранения нефти из-за кризиса, - росСМИ


фото: reuters
На фоне падения цен на нефть и снижения спроса в РФ начали сталкиваться с тем, что им не хватает места для хранения нефтепродуктов

Об этом пишут российские СМИ.

Заводы не могут остановить производство по техническим причинам и вынуждены арендовать цистерны у железнодорожных операторов.

Источники изданий указывают, что такая ситуация сложилась на Киришском НПЗ "Сургутнефтегаза" в Ленинградской области. В железнодорожной отрасли подтвердили, что несколько крупных нефтяных компаний и трейдеров рассматривают возможность привлечения цистерн.

Напомним, 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали наибольшее сокращение добычи нефти в истории. ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие страны договорились в мае-июне сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. Это 10% мирового предложения. Соглашение, необходимое для поддержания цен на нефть, стало возможным после того, как был достигнут компромисс с Мексикой, которая ранее не соглашалась существенно снижать добычу.

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