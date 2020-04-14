В Киеве ограбили пункт выдачи быстрых кредитов
14 апреля, 2020, 12:08
В Киеве, в Дарницком районе на проспекте Бажана произошло ограбление кредитного учреждения
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
Мужчина в маске и с ножом зашел в помещение и отобрал деньги, после чего скрылся в неизвестном направлении. На место выехали полицейские и следственно-оперативная группа.
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