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Espreso.tvОбществоВ Черновицкой области умер 80-летний мужчина с подозрением на коронавирус

В Черновицкой области умер 80-летний мужчина с подозрением на коронавирус

В Сторожинецкой центральной районной больнице, в Черновицкой области, умер 80-летний пациент с подозрением на COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

Отмечается, что 80-летний мужчина из Сторожинца Черновицкой области обратился в медицинское учреждение в ночь на вторник, 14 апреля. - Из-за тяжелого состояния его сразу госпитализировали в реанимацию.

"Из-за тяжелого состояния его сразу госпитализировали в реанимацию. Несмотря на усилия врачей, больной скончался", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у мужчины была двусторонняя пневмония, диффузный кардиосклероз и гипертония.

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