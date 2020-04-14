В Черновицкой области умер 80-летний мужчина с подозрением на коронавирус

14 апреля, 2020, 20:55

В Сторожинецкой центральной районной больнице, в Черновицкой области, умер 80-летний пациент с подозрением на COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

Отмечается, что 80-летний мужчина из Сторожинца Черновицкой области обратился в медицинское учреждение в ночь на вторник, 14 апреля. - Из-за тяжелого состояния его сразу госпитализировали в реанимацию.

"Из-за тяжелого состояния его сразу госпитализировали в реанимацию. Несмотря на усилия врачей, больной скончался", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у мужчины была двусторонняя пневмония, диффузный кардиосклероз и гипертония.

Напомним, в Ивано-Франковской области за последние сутки подтвердили 32 случая коронавируса, среди них - у троих детей.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine