Уже слышу разговоры о "майданутых". Я в 14 году говорил, что это переворот, - СБУ обнародовала разговоры генерал-майора Шайтанова, который работал на ФСБ

14 апреля, 2020, 16:00

Задержанный контрразведкой генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов сотрудничал с ФСБ РФ по идеологическим мотивам

Видео разговоров выложила пресс-служба ведомства.

СБУ записывала разговоры, доказывающие, что генерал-майор Шайтанов является агентом ФСБ РФ.

"Это зафиксировано на аудиозаписях разговоров во время которых, в частности, планировали и подготовку терактов. Обсуждали сумму "вознаграждения", варианты убийства Адама Осмаева, сокрытие следов и доказательств преступления, а также "пути отступления" в РФ", - говорится в сообщении СБУ.

В одной из бесед он подтвердил идеологическую поддержку РФ.

"Сейчас уже многое изменилось, сейчас уже слышу разговоры о "майданутых , бл**ь, от тех, кто там Майдан поддерживал, сейчас все, многие уже, бл*, так в открытую говорят, не боятся. Это я в 14 году говорил, а они сейчас говорят, что это переворот. Так это что, не понятно тогда было, что это был переворот, бл *?" - заявил в беседе Шайтанов.

Контрразведка СБУ задержала генерал-майора Службы безопасности Валерия Шайтанова.



Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188957