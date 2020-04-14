Укрпочта ищет работников на 3000 вакансий
Об этом сообщил глава "Укрпочты" Игорь Смелянский.
"Нам уже нужны операторы, почтальоны, начальники и начальницы отделения, территориальные менеджеры, водители, курьеры, сортировщики, айтишники и айтишници и даже директора дирекции (кстати многие из них выросли внутри компании). Кандидаты нужны как на новые и открытые позиции, так и на замену тех, кто не может качественно и с улыбкой предоставлять услуги миллионам наших клиентов ", - пишет Смелянский.
Также в компании ищут сотрудников для работы 500 передвижных отделений в августе - сентябре, внедрение ERP, новой фронт офисной системы, запуск банка, и другое.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-