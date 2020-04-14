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Espreso.tvОбществоУкрпочта ищет работников на 3000 вакансий

Укрпочта ищет работников на 3000 вакансий


фото: gettyimages
Государственный почтовый оператор "Укрпочта" объявила о поиске более 3000 новых сотрудников

Об этом сообщил глава "Укрпочты" Игорь Смелянский.

"Нам уже нужны операторы, почтальоны, начальники и начальницы отделения, территориальные менеджеры, водители, курьеры, сортировщики, айтишники и айтишници и даже директора дирекции (кстати многие из них выросли внутри компании). Кандидаты нужны как на новые и открытые позиции, так и на замену тех, кто не может качественно и с улыбкой предоставлять услуги миллионам наших клиентов ", - пишет Смелянский.

Также в компании ищут сотрудников для работы 500 передвижных отделений в августе - сентябре, внедрение ERP, новой фронт офисной системы, запуск банка, и другое.

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