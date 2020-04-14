Украинский футболист Зозуля поделился впечатлениями о карантине в Испании

14 апреля, 2020, 09:44

Украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля рассказал, что происходит во время карантина в Испании

Об этом Зозуля написал в facebook.

По словам украинца, выступающего за клуб второго испанского дивизиона "Альбасете", он находится дома на карантине и с нетерпением ожидает возобновления тренировок.

"Я слежу за всеми новостями из дома, и мне жаль, что это происходит. Особенно жаль людей, которые оставляют нас по всему миру. Мне не хватает прогулок по городу, объятий с друзьями, общение с людьми, кофе в баре. Скучаю по тренировкам, играм, переполненным трибунам, по всем эмоциям, которые делают жизнь прекрасной и увлекательной. Крепко обнимаю тех, кому приходится сейчас тяжелее всего. Скоро мы снова сможем спокойно дышать на улицах, приветствовать друг друга, и мяч снова будет в игре ", - написал Зозуля.

В нынешнем сезоне З0-летний Зозуля сыграл за "Альбасете" 28 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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