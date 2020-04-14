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Espreso.tvОбществоУкраинских миротворцев в Конго наградили медалями ООН

Украинских миротворцев в Конго наградили медалями ООН


фото: ap
В Демократической Республике Конго военнослужащих 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации наградили медалями "За службу миру"

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

По словам командира отряда полковника Мухаммада Буланбаева, в ходе этой ротации личный состав украинского миротворческого контингента продемонстрировал оперативность в выполнении сложных задач.

"В течение 11-й ротации украинские вертолетчики выполнили более 1 тыс. полетов с общим налетом около 1 300 часов. Перевезены 271 тонна груза и около 4 300 пассажиров", - отметил военный.

"Руководство Организации Объединенных Наций высоко ценит профессиональную работу украинских вертолетчиков. Убежден, что только совместными усилиями мы сохраним мир на планете", - добавил полковник Мухаммад Буланбаев.

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