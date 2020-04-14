Украинец Деревянченко хочет провести бой с самым богатым боксером мира

14 апреля, 2020, 20:13

Украинский боксер Сергей Деревянченко хочет провести бой с мексиканцем Саулем Альваресом

Об этом сообщает BoxingScene.

"Верю, что 2020 год еще может быть положительным. Хочу драться с Саулем Альваресом или Джермаллом Чарли. Кроме того, мне бы хотелось провести реванш с Головкиным. Нацелен участвовать в топовых боях, чтобы все добыть чемпионский пояс", - сказал Сергей Деревянченко.

Журнал Forbes в 2019 году назвал Сауля Альвареса самым богатым боксером мира, он заработал $94 млн.