Украина уже потратила на закупка для борьбы с коронавирусом почти 1,5 млрд

14 апреля, 2020, 12:31

На закупки для борьбы с COVID-19 по состоянию на 13 апреля государство уже потратило 1,47 млрд грн

Данные об этом приводит Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Согласно данным, наибольшее на подобные закупки тратят деньги в Киевской области - 427 млн грн, Одесской области - 153 млн грн, Львовской области - 128 млн грн, а также в Днепропетровской и Запорожской областях - 127 и 67 млн грн соответственно.

Меньше всего на закупки для противодействия коронавируса тратят денег в Черниговской области - 17 млн грн, Черновицкой области - 16 млн грн, Ивано-Франковской области - 13 млн грн, Кировоградской и Луганской областях - 8 и 5 млн грн соответственно.

"Самой дорогой закупкой против COVID-19 является услуга по обеспечению специализированным автотранспортом медучреждений, которую Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева (КГГА) закупил за 74 млн грн", - добавляют в Минэкономики.

Среди самых дорогих закупок - защитные костюмы для сотрудников МВД, респираторы и аппараты искусственной вентиляции легких (потратили 35 млн грн).