Треть трудоустроенных прекратила работу в карантин, - опрос

14 апреля, 2020, 11:55

Среди опрошенных 40% заявили, что работают в обычном режиме, а 23 работают дистанционно

Об этом говорится в социологическом исследовании группы " Рейтинг ".

Среди опрошенных 11% респондентов ушли в отпуск, 18% - находятся в отпуске по собственному желанию и 8% - потеряли работу.

67% респондентов отметили, что имели работу в карантин.

Более половины (55%) респондентов отметили, что их сбережений, при условии прекращения получения доходов, хватит меньше, чем на месяц. 17% сказали, что им хватит сбережений на срок до 2-х месяцев, 8% - до 3-х месяцев. 9% - до полугода и более.

82% опрошенных заявили, что начали экономить средства во время карантина, 16% - отметили, что не делают этого.

Относительное большинство (37%) заявили, что в случае потери источника дохода, скорее всего искать работу или подработку, 15% будут пытаться занять у близких и родных, 10% отметили, что выйдут на акции протеста, или бунты, 4% - готовы взять кредит в финансовых учреждениях. 14% - дали другие ответы, 16% заявили, что у них не может возникнуть ситуации потери доходов, 13% - затруднились отметить, как действовать в такой ситуации.

Социологическая группа «Рейтинг» провела опрос 10-12 апреля 2020 методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Опрос проводился по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.

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