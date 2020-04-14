Синоптик рассказала, где в ближайшие дни пройдут дожди и когда ждать потепления

14 апреля, 2020, 15:16

В среду, 15 апреля, днем температура воздуха прогреется до +7...+13°C. Дождливо только на Востоке

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в эфире Еспресо.TV .

"Завтра атмосферный фронт будет перемещаться в восточном направлении, поэтому ближайшей ночью останутся осадки в виде дождя и местами мокрого снега. Днем дожди останутся только на Востоке и в восточных областях. А так завтра будет преимущественно без осадков. Холодная воздушная масса, которая распространилась по этому атмосферному фронту необычно приведет низкие градусаы. На Западе, на Севере, где-то в Центре даже до минусов небольших. Днем также будет, как говорится, не май месяц", - отметила Диденко.

Синоптик подчеркнула, что воздух в среду, 15 апреля, предполагается холодным. Ночью заморозки 0...-5°C ожидаются в западных, северных областях и в большинстве центральных областей. На юге и востоке ночью +1...+5°C. А днем в Украине в большинстве областей потеплеет до +7...+13°C.

В Киеве, 15 апреля, ветер ожидается с северо-запада. Осадки маловероятны.

"В Киеве завтра без существенных осадков. Прохладно, ночью холодно", - отметила Диденко.

Ближайшей ночью в столице есть вероятность заморозков -1...- 3°C, а днем уже немного потеплеет до +8 ... +10°C.

Синоптик также добавила, что 16 и 17 апреля ощутимо потеплеет. Будет сильный северо-западный ветер. Но 18 апреля и на Пасху ожидается похолодание.

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