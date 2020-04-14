Сколько банкнот и монет приходится на каждого украинца: инфографика Нацбанка

14 апреля, 2020, 16:16

По состоянию на 1 апреля в обращении находилось 424,2 млрд наличных гривен, а вот количество банкнот и монет, приходящихся на каждого украинца с начала года уменьшилась

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Общее количество банкнот в обращении Нацбанк оценивает в 2,8 млрд штук, а монет - в 13,4 млрд штук.

"Следовательно, на одного украинца приходилось 67 банкнот, а разменных и оборотных монет, которые являются средством платежа, - 184. В начале года - 70 банкнот и 182 монеты соответственно", - говорится в сообщении.

Согласно данным, больше всего в обращении банкнот номиналом 200 гривен - 646,1 млн штук, что примерно 22,88% всех наличных гривен. Банкнот номиналом 1 грн в обращении 478,9 млн штук (16,96%), а номиналом 500 грн - 474,8 млн штук или 16,82%.

Также известно, что с 25 октября 2019 года Нацбанк выпустил в обращение 9,4 млн штук банкнот номиналом 1000 грн.

Среди монет, находящихся в обращении, наиболее популярны монеты номиналом 10 копеек. Их в обращении находится 3,87 млрд штук. Также в обращении до сих пор находится 2,43 млрд монет номиналом 1 копейка, 1,39 млрд монет номиналом 2 копейки, 1,85 млрд монет номиналом 5 копеек и 1,68 млрд монет номиналом 25 копеек.

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