САП вручила подозрение мэру Одессы Труханову: скрыл имущество жены на 16 млн грн
Об этом сообщает пресс-служба САП.
"Следствием установлено, что городской голова не указал в декларации имущество и доходы, принадлежащие его жене. В частности, квартиру в г.. Одессе, паркоместа, автомобиль, а также корпоративные права и тому подобное", - говорится в сообщении.
Общая стоимость незадекларированного имущества достигает почти 16,3 млн гривен.
Действия должностного лица квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ст.366-1 УК Украины (штрафом до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет .)
- Напомним, Высший антикоррупционный суд рассматривает дело Геннадия Труханова о сокрытие имущества жены за 2016 год. У нее нашли пистолет и $ 300 тыс. наличными
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