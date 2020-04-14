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Espreso.tvСпортС двумя лабрадорами и женой: звезда "Баварии" показал, как тренируется во время карантина

С двумя лабрадорами и женой: звезда "Баварии" показал, как тренируется во время карантина


фото: Getty Images
Нападающий немецкой "Баварии" Томас Мюллер не забывает о тренировках во время карантина, а помогают ему жена и пара лабрадоров

Видео футболист опубликовал в Instagram.

В качестве дополнительного физической нагрузки Мюллер использует жену Лизу. А домашние любимцы семьи лабрадоры, похоже, что в восторге от подобных тренировок.

В текущем сезоне Мюллер провел 36 матчей, забил 10 мячей и отдал 19 результативных передач. В турнирной таблице чемпионата Германии "Бавария" идет на первой строчке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Here we go #horseman #istderbergauchnochsosteilabisserlwasgehtallerweil #cybertraining #esmuellertbeidenmuellers #loveourdogs

Сообщение, распространенный Thomas Müller (@esmuellert)

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