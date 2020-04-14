С двумя лабрадорами и женой: звезда "Баварии" показал, как тренируется во время карантина
14 апреля, 2020, 21:52
Нападающий немецкой "Баварии" Томас Мюллер не забывает о тренировках во время карантина, а помогают ему жена и пара лабрадоров
Видео футболист опубликовал в Instagram.
В качестве дополнительного физической нагрузки Мюллер использует жену Лизу. А домашние любимцы семьи лабрадоры, похоже, что в восторге от подобных тренировок.
В текущем сезоне Мюллер провел 36 матчей, забил 10 мячей и отдал 19 результативных передач. В турнирной таблице чемпионата Германии "Бавария" идет на первой строчке.
- 7 апреля украинская теннисистка Элина Свитолина показала, как тренируется дома с помощью сладостей.
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-