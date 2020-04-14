Рекордсмен мира в спринте показал, что такое настоящее социальное дистанцирование

14 апреля, 2020, 22:22

Рекордсмен мира в спринте на 100 м и 200 м ямаец Усэйн Болт опубликовал фото своего победного забега на Олимпиаде-2008 в контексте социального дистанцирования

Фото Болт обнародовал в Instagram.

Болт віложил снимок финиша на дистанции 100 м на Играх-2008 в Пекине, где он на несколько метров опередил остальных соперников и получил свое первое олимпийское золото.

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"Социальное дистанцирование", - подписал фото Болт.

33-летний Усэйн Болт является восьмикратным олимпийским чемпионом и рекордсменом в беге на 100 м и 200 м. Легендарный ямаец завершил карьеру в 2017 году.

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