Рекордсмен мира в спринте показал, что такое настоящее социальное дистанцирование
14 апреля, 2020, 22:22
Рекордсмен мира в спринте на 100 м и 200 м ямаец Усэйн Болт опубликовал фото своего победного забега на Олимпиаде-2008 в контексте социального дистанцирования
Фото Болт обнародовал в Instagram.
Болт віложил снимок финиша на дистанции 100 м на Играх-2008 в Пекине, где он на несколько метров опередил остальных соперников и получил свое первое олимпийское золото.
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"Социальное дистанцирование", - подписал фото Болт.
33-летний Усэйн Болт является восьмикратным олимпийским чемпионом и рекордсменом в беге на 100 м и 200 м. Легендарный ямаец завершил карьеру в 2017 году.
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