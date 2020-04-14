Расслабляться рано и опасно, - Зеленский об эпидемии коронавируса

14 апреля, 2020, 20:00

Зеленский в который раз призвал украинцев остаться дома на Пасху

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении во вторник, 14 апреля, передает Еспресо.TV.

"О борьбе с коронавирусом. На днях мы ожидаем прибытия 3 самолетов, которые продолжают доставлять средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование. На следующей неделе запланировано прибытие 8 самолетов с ценными грузами. Работа не останавливается", - сказал он.

По его словам, анализ статистики заболевших в Украине показывает определенную стабилизацию. Резкого скачка заболевавших не произошло.

"Должны четко осознать: расслабляться рано. Расслабляться опасно. Поэтому еще раз призываю вас на Пасхальные праздники быть дома", - резюмировал Зеленский.