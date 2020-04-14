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Espreso.tvОбщество"Ждите отмены документов по земле и разрешений на реконструкцию": мэр Днепра Филатов призвал церкви не открывать храмы на Пасху

"Ждите отмены документов по земле и разрешений на реконструкцию": мэр Днепра Филатов призвал церкви не открывать храмы на Пасху


фото: reuters
Мэр Днепра Борис Филатов пригрозил, что власти города готовы принять радикальные меры, чтобы не допустить массового празднования Пасхи в церквях

Об этом он написал в Facebook.

"Уважаемые священнослужители. Все, что власть хотела вам сказать, вам было сказано на встрече в епархии 9 апреля. Я так понял, что некоторые не услышали", - написал Филатов.

Он заявил, что, кроме штрафов от полиции и уголовных дел церкви получите весь комплекс мероприятий от городской власти, отработанных на наливайках и пунктах приема металлолома

"Хотите сидеть без воды и света, с заложенными дверью и перекопать дорогами? Мы вам все это обеспечим. Также ждите отмены документов по земле и каких-либо разрешений на реконструкцию", - заявил мэр.

Он сказал, что имел хорошие отношения с представителями церквей все пять лет мэрства, но "если вы хотите рисковать здоровьем людей, то тогда не обижайтесь".

 

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