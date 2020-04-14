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Espreso.tvОбществоПриватБанк ввел "кредитные каникулы" для автокредитов и ипотеки

ПриватБанк ввел "кредитные каникулы" для автокредитов и ипотеки


фото: reuters
Государственный ПриватБанк ввел дополнительные кредитные каникулы для заемщиков программ кредитования "Авто в рассрочку", "Жилье в кредит" и "Кредит под залог недвижимости"

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Кредитные каникулы предоставляются банком клиентам, которые столкнулись с финансовыми трудностями (увольнение, отпуск за свой счет и т.п.) из-за ограничений, связанных с карантином.

Такие клиенты имеют право на перенос сроков всех очередных платежей по 31 июля 2020 года с соответствующим заключением дополнительных соглашений к кредитному договору или договору лизинга после окончания карантина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для оформления кредитных каникул по указанным программам достаточно заполнить заявку на сайте банка.

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