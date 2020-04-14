Приспешники Януковича советуют против кого возбуждать производство, - Порошенко по делу Чорновол

14 апреля, 2020, 17:17

Об этом он рассказал возле Печерского райсуда, передает Еспресо.TV .

"Конечно, мы все хорошо помним и 30 ноября, и 1 декабря с проломленымы головами активистов и журналистов на Банковой, и 11 декабря - ночной штурм Майдана, и первые жертвы. Я очень хорошо помню утро 18 февраля, когда под выстрелами "Беркута" бойцы 14 сотни падали ранеными. Мы их эвакуировали из Мариинского парка. Я очень хорошо помню, что нас тогда все хотели запугать. И мы четко продемонстрировали, что мы ничего не боялись, не боимся и не будем бояться. Дела Федыны, дела Маруси Звиробий, дела Татьяны (Татьяны Чорновол, - ред.) идут в этом ракурсе. Они хотят нас запугать. Это безумие. В условиях, когда страна погрузилась в политический, экономический, безопасностный, социальный кризис. Все, что мы делаем - мы пытаемся объединить Украину, для того, чтобы дать отпор, для того, чтобы защитить государство, народ от этих вызовов", - сказал Порошенко.

По его словам, соратники Януковича - адвокат Ефремова Смирнов возглавляет в Офисе президента координацию работы правоохранительных органов и судебной ветви власти, Портнов советует ГБР против кого возбуждать дела, а на коммуникации у него адвокат Януковича Бабиков.

"Мы точно будем бороться и продолжать борьбу Революции Достоинства. Мы точно будем делать все, чтобы защитить Украину. Они нас точно не запугают. Мы точно власти не дадим воспользоваться коронавирусом и втихую попробовать зажать оппозицию. В парламенте в различных политических силах есть участники Революции Достоинства. время объединяться, чтобы защищать Украину. Таня, мы с тобой. Таня, мы вместе. Мы вместе за Украину", - сказал Порошенко.