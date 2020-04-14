Промоутерская компания Кличко тянет лидера сборной Украины в профессионалы
Об этом Александр Красюк заявил в прямом эфире UkraineBoxing в Instagram.
По его словам, промоутерская компания братьев Кличко K2 Promotions готова помочь Александру Хижняку стать чемпионом мира среди профессионалов.
"Он хочет стать чемпионом мира среди профессионалов, а у нас есть возможность это организовать. Вместе мы можем это организовать. Он классный и перспективный боксер, нам бы хотелось с ним работать. Судя по его словам, ему также хотелось бы с нами работать", - сказал Красюк.
24-летний Александр Хижняк является чемпионом мира и Европы 2017 года и победителем Европейских игр-2019 в категории до 75 кг. Ранее он неоднократно заявлял, что останется в любительском боксе к Олимпиаде-2020, которая была перенесена на 2021 год.
- Кроме этого, 14 апреля Александр Красюк заявил, что бой Александра Усика против Дерека Чисоры запланирован на июль .
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