 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортПромоутерская компания Кличко тянет лидера сборной Украины в профессионалы

Промоутерская компания Кличко тянет лидера сборной Украины в профессионалы


фото: Getty Images
Промоутер Александр Красюк заявил, что лидер сборной Украины по боксу Александр Хижняк выразил желание выступать за компанию K2 Promotions

Об этом Александр Красюк заявил в прямом эфире UkraineBoxing в Instagram.

По его словам, промоутерская компания братьев Кличко K2 Promotions готова помочь Александру Хижняку стать чемпионом мира среди профессионалов.

"Он хочет стать чемпионом мира среди профессионалов, а у нас есть возможность это организовать. Вместе мы можем это организовать. Он классный и перспективный боксер, нам бы хотелось с ним работать. Судя по его словам, ему также хотелось бы с нами работать", - сказал Красюк.

24-летний Александр Хижняк является чемпионом мира и Европы 2017 года и победителем Европейских игр-2019 в категории до 75 кг. Ранее он неоднократно заявлял, что останется в любительском боксе к Олимпиаде-2020, которая была перенесена на 2021 год.

  • Кроме этого, 14 апреля Александр Красюк заявил, что бой Александра Усика против Дерека Чисоры запланирован на июль .

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 апреля, 2020 вторник

больше новостей

14 апреля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать