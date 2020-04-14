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Espreso.tvСпортПромоутер уверен, что российский боксер "переедет" Усика в реванше

Промоутер уверен, что российский боксер "переедет" Усика в реванше


фото: Getty Images
Российский промоутер Умар Кремлев заявил, что Мурат Гассиев победит украинца Александра Усика в бою-реванше

Об этом сообщает Sports.ru .

По его словам, россиянин возьмет у Усика реванш за поражение в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), который состоялся летом 2018 года.

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"Многие спрашивают меня о бое между Гассиевым и Усиком - я могу сказать, что реванш будет и я уверен, что Мурат "переедет" своего оппонента. В первом бою были объективные причины, но я ни в коем случае не умаляю заслуг Александра. Усик - хороший боксер, но Мурат его "переедет" в реванше. При хорошем состоянии Гассиева, поверьте, результат будет другим", - заверил Кремлев.

Гассиев следом Усиком перешел в супертяжелый вес, однако еще не провел в новом дивизионе ни одного боя.

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