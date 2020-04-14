Промоутер уверен, что российский боксер "переедет" Усика в реванше
Об этом сообщает Sports.ru .
По его словам, россиянин возьмет у Усика реванш за поражение в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), который состоялся летом 2018 года.
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"Многие спрашивают меня о бое между Гассиевым и Усиком - я могу сказать, что реванш будет и я уверен, что Мурат "переедет" своего оппонента. В первом бою были объективные причины, но я ни в коем случае не умаляю заслуг Александра. Усик - хороший боксер, но Мурат его "переедет" в реванше. При хорошем состоянии Гассиева, поверьте, результат будет другим", - заверил Кремлев.
Гассиев следом Усиком перешел в супертяжелый вес, однако еще не провел в новом дивизионе ни одного боя.
- Напомним, 30 марта промоутерская компания Matchroom Boxing официально подтвердила перенос боя Александр Усик - Дерек Чисора , который должен был состояться 23 мая.
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