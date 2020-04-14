Правительство уволило Кухту с должности заместителя министра экономики
Об этом говорится в соответствующих постановлениях Кабмина.
Кухта и Николайчук стали заместителями министра экономики во времена, когда ведомство возглавлял Тимофей Милованов.
Павел Кухта был первым заместителем министра, а Сергей Николайчук отвечал за макроэкономическое прогнозирование в ведомстве (до этого отвечал за макроэкономическое прогнозирование в Национальном банке Украины).
Павел Кухта был и.о. министра в Минэкономики после того, как Тимофей Милованов отказался от портфеля министра в правительстве Дениса Шмыгаля. И.о. министра он пробыл с 10 по 17 марта до назначения нового министра Петрашко.
Он подчеркнул, что сам написал заявление об отставке после увольнения предыдущего министра, согласно требованиям законодательства.
"Уволить Кухту Павла Андреевича с должности первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины согласно абзацу четвертому части второй статьи 9 Закона Украины "О центральных органах исполнительной власти". Уволить Николайчука Сергея Анатольевича с должности заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины", - говорится в одном из постановлений.
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