Правительство уволило Кухту с должности заместителя министра экономики

14 апреля, 2020, 15:35

Кабинет министров Украины уволил заместителей министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павла Кухту и Сергея Николайчука

Об этом говорится в соответствующих постановлениях Кабмина.

Кухта и Николайчук стали заместителями министра экономики во времена, когда ведомство возглавлял Тимофей Милованов.

Павел Кухта был первым заместителем министра, а Сергей Николайчук отвечал за макроэкономическое прогнозирование в ведомстве (до этого отвечал за макроэкономическое прогнозирование в Национальном банке Украины).

Павел Кухта был и.о. министра в Минэкономики после того, как Тимофей Милованов отказался от портфеля министра в правительстве Дениса Шмыгаля. И.о. министра он пробыл с 10 по 17 марта до назначения нового министра Петрашко.

Он подчеркнул, что сам написал заявление об отставке после увольнения предыдущего министра, согласно требованиям законодательства.

"Уволить Кухту Павла Андреевича с должности первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины согласно абзацу четвертому части второй статьи 9 Закона Украины "О центральных органах исполнительной власти". Уволить Николайчука Сергея Анатольевича с должности заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины", - говорится в одном из постановлений.

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